Trận đấu giữa Barca vs Villarreal mang đến màn rượt đuổi đầy cảm xúc tại vòng 13 La Liga 2026/27 khi đội chủ nhà thắng 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 7 phút. Từ thế trận tưởng chừng sụp đổ, thầy trò Hansi Flick bùng nổ trong hiệp hai để giành trọn 3 điểm. Diễn biến đảo chiều bất ngờ cũng trở thành điểm nhấn trong những bản tin bóng đá tại 8xbet, đặc biệt khi Barcelona tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận Barca vs Villarreal khởi đầu bằng cú sốc lớn

Barcelona bước vào trận đấu trên sân Camp Nou với áp lực phải giành chiến thắng sau khi Real Madrid đã lấy trọn 3 điểm ở trận đấu trước đó. Đội chủ nhà được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân bãi để duy trì khoảng cách trong cuộc đua vô địch nhưng Villarreal lại khiến mọi dự tính đảo lộn. Ngay phút thứ 5, Fermin chuyền hỏng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện để Buchanan tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại Joan Garcia.

Chỉ 2 phút sau, trận Barca vs Villarreal tiếp tục chứng kiến bàn thắng thứ hai dành cho đội khách. Oluwaseyi tăng tốc bên hành lang trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán vào nóc lưới khiến Camp Nou rơi vào trạng thái im lặng. Barcelona nỗ lực tìm bàn gỡ và được hưởng phạt đền ở phút 23 nhưng Yamal lại sút trúng cột dọc dù đã đánh lừa được thủ môn đối phương.

Ba bàn thắng giúp chủ nhà ngược dòng đầy bản lĩnh

Sau hiệp một đầy thất vọng, cuộc chạm trán Barca vs Villarreal chuyển sang kịch bản hoàn toàn khác khi đội bóng của Hansi Flick tăng tốc mạnh mẽ.

Martin thắp lại hy vọng ở phút 57

Bước sang hiệp hai, Barcelona đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Các cầu thủ chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, buộc Villarreal phải tập trung phòng ngự trước sức ép ngày càng lớn. Dù gặp khó trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương, đội bóng xứ Catalunya vẫn kiên trì duy trì nhịp độ.

Phút 57, Pedri thực hiện đường chuyền thuận lợi để Martin bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới đội khách. Bàn thắng giúp Barcelona lấy lại sự tự tin sau khoảng thời gian dài bế tắc. Với trận đấu Barca vs Villarreal, khoảnh khắc này chính là bước ngoặt đầu tiên mở ra màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Yamal và Fermin cùng sửa sai

Chỉ 4 phút sau bàn rút ngắn tỷ số, Barcelona tiếp tục tạo nên sự khác biệt bằng pha phối hợp giữa Yamal và Fermin. Từ cánh phải, Yamal đi bóng vào trung lộ trước khi chuyền thuận lợi cho đồng đội dứt điểm một chạm bằng chân trái. Cú sút chính xác của Fermin ở phút 61 đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Điểm đáng chú ý là cả hai cầu thủ đều từng trải qua những khoảnh khắc thất vọng trong hiệp một. Fermin mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên còn Yamal bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, màn phối hợp ghi bàn cho thấy khả năng vượt qua áp lực của các cầu thủ trẻ trong trận Barca vs Villarreal.

Navarro phản lưới giúp Barcelona vượt lên

Khi tỷ số được cân bằng, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Villarreal cố gắng bảo vệ thành quả nhưng gặp nhiều khó khăn trước những tình huống tấn công liên tiếp. Sự quyết tâm của Barcelona cuối cùng mang lại bàn thắng quyết định ở phút 67.

Eric Garcia thực hiện quả tạt từ cánh phải khiến Navarro lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Tình huống phản lưới giúp Barcelona lần đầu vượt lên dẫn trước sau quãng thời gian dài phải rượt đuổi. Kịch bản trận Barca vs Villarreal vì thế khép lại bằng chiến thắng 3-2 đầy bất ngờ cho thầy trò Hansi Flick.

Chiến thắng khó khăn giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu

Kết quả trận Barca vs Villarreal giúp Barcelona nâng tổng điểm lên 36 sau 13 vòng đấu, tiếp tục duy trì vị trí số một trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 3 điểm với Real Madrid mang ý nghĩa quan trọng khi cuộc đua vô địch đang diễn ra quyết liệt. Đặc biệt, chiến thắng từ thế bị dẫn 0-2 cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick.

Dù vậy, trận Barca vs Villarreal cũng để lại những vấn đề cần cải thiện, nhất là khả năng tập trung trong giai đoạn đầu trận. Barcelona sẽ làm khách trước Sabah tại vòng phân hạng Champions League ngày 26/11 trước khi trở lại La Liga gặp Deportivo sau đó 3 ngày. Lịch thi đấu liên tiếp đòi hỏi thầy trò Flick duy trì sự ổn định và tránh lặp lại những sai sót phòng ngự khiến họ gặp khó trước Villarreal.

Kết luận

Trận Barca vs Villarreal khép lại với màn ngược dòng ấn tượng khi Barcelona biến bất lợi 2 bàn thành chiến thắng 3-2 nhờ sự bùng nổ trong hiệp hai. Martin, Fermin và tình huống phản lưới của Navarro giúp đội chủ sân Camp Nou giành 3 điểm quan trọng. Thầy trò Hansi Flick tiếp tục dẫn đầu La Liga nhưng vẫn cần cải thiện khả năng nhập cuộc để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.