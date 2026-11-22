Trận Brentford vs Everton diễn ra lúc 03h00 ngày 24/11 thuộc vòng 11 Premier League 2026/27. Everton đang đứng thứ 6 với 16 điểm, trong khi Brentford xếp thứ 8 và kém đối thủ 2 điểm. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của đội khách khiến nhiều nhận định tại 8xbet đang nghiêng về Everton dù họ không được ưu ái trên bảng kèo.

Nhận định phong độ thi đấu Brentford vs Everton

Hai đội đang thể hiện những trạng thái khác biệt về phong độ. Everton có lợi thế tinh thần, còn Brentford cần nhanh chóng cải thiện hiệu quả tấn công.

Brentford đánh mất sự ổn định

Brentford giành 14 điểm sau 10 vòng, gồm 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại. Đội bóng ghi 16 bàn, nhận 11 bàn thua và đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong 5 vòng gần nhất, họ chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2.

Sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest, Brentford bất ngờ thất bại 0-2 trước Brighton. Đáng lo hơn, tiền đạo Igor Thiago bị treo giò, khiến khả năng ghi bàn chịu ảnh hưởng đáng kể. Trước cuộc đối đầu Brentford vs Everton, Kevin Schade sẽ cần đảm nhận trọng trách lớn hơn trên hàng công.

Everton thăng hoa với chuỗi chiến thắng

Everton hiện đang đứng thứ 6 với 16 điểm sau 10 trận, gồm 4 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại. Đội khách ghi 12 bàn và chỉ nhận 10 bàn thua, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đáng chú ý, Everton toàn thắng 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ lần lượt đánh bại Newcastle 3-1 tại Cúp Liên đoàn, thắng chính đối thủ này 1-0 ở Premier League và vượt qua Coventry 3-1. Phong độ tích cực giúp thầy trò David Moyes thêm tự tin khi hành quân đến Gtech Community.

Thông số chạm trán giữa Brentford vs Everton

Hai đội từng chạm trán 28 lần, trong đó mỗi bên giành 11 chiến thắng và có 6 trận hòa. Thành tích cân bằng cho thấy Brentford và Everton thường xuyên tạo ra những cuộc đấu khó đoán, bất kể lợi thế sân bãi thuộc về đội nào.

Đáng chú ý, 4/6 lần gặp nhau gần nhất chứng kiến cả hai đội ghi bàn. Thống kê này phản ánh khả năng tạo cơ hội của đôi bên, đồng thời cho thấy những khoảng trống phòng ngự có thể xuất hiện. Vì vậy, trận Brentford vs Everton hứa hẹn tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co.

Hướng dẫn soi kèo chi tiết cặp đấu Brentford vs Everton

Brentford được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà nhưng Everton lại sở hữu phong độ tích cực hơn. Những tỷ lệ hiện tại phản ánh sự cân bằng giữa hai đội.

Kèo châu Á

Brentford chấp Everton 0.25 trái với tỷ lệ ăn 2.02 ở cửa chủ nhà và 1.82 ở cửa đội khách. Mức chấp thấp cho thấy Brentford không sở hữu ưu thế quá lớn, đặc biệt khi vừa nhận thất bại 0-2 trước Brighton.

Everton đang thắng 3 trận liên tiếp và có hàng thủ chỉ nhận 10 bàn sau 10 vòng. Trong khi đó, Brentford thiếu tiền đạo chủ lực Igor Thiago vì án treo giò. Vì vậy, kèo châu Á trận Brentford vs Everton nghiêng về lựa chọn đội khách +0.25.

Kèo châu Âu

Brentford thắng được niêm yết ở mức 2.30, hòa 3.00 và Everton thắng 3.50. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đôi chút nhờ điểm tựa Gtech Community nhưng chênh lệch không quá lớn.

Everton đang sở hữu tinh thần tốt sau những chiến thắng trước Newcastle và Coventry. Đặc biệt, khả năng phòng ngự chắc chắn giúp đội khách có thể triển khai lối chơi phản công hiệu quả. Với trận Brentford vs Everton, lựa chọn Everton thắng 3.50 đáng cân nhắc nếu ưu tiên phong độ gần đây.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu được niêm yết ở 2.75 bàn, với cửa Tài ăn 2.02 và Xỉu ăn 1.82. Brentford đã ghi 16 bàn sau 10 vòng, trong khi Everton có 12 pha lập công. Khả năng xuất hiện bàn thắng từ cả hai phía tương đối đáng chú ý.

Thống kê cho thấy 7/10 trận gần nhất của Brentford chứng kiến cả hai đội ghi bàn. Ngoài ra, 6/9 trận gần đây của Brentford và 10/14 trận mới nhất của Everton xuất hiện bàn thắng trong 15 phút cuối. Vì vậy, khi soi kèo trận Brentford vs Everton có thể cân nhắc cửa Tài 2.75 nếu trận đấu diễn ra cởi mở.

Dự đoán đội hình xuất phát hai đội Brentford vs Everton

Brentford thiếu Igor Thiago vì án treo giò, trong khi Kaye Furo, Antoni Milambo, Rico Henry và Fabio Carvalho vắng mặt do chấn thương. Khả năng ra sân của Joshua Dasilva cùng Nathan Collins vẫn chưa chắc chắn. Kevin Schade nhiều khả năng đảm nhận vai trò trung phong.

Everton có lực lượng tương đối ổn định, dù Jack Grealish cần được kiểm tra thể lực. Thierno Barry đang đạt phong độ tốt với 6 bàn sau 36 cú sút tại Premier League. Kiernan Dewsbury-Hall cũng đóng góp 3 bàn và tạo 22 cơ hội từ đầu mùa.

Đội hình dự kiến Brentford: Kelleher; Hickey, Van den Berg, Ajer, Kayode; Lewis-Potter, Janelt, Sangare, Ouattara; Schade, Callum Wilson.

Đội hình dự kiến Everton: Pickford; Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Rohl; Garner, Armstrong; George, Dewsbury-Hall, Dibling; Barry.

Kết luận

Cuộc chạm trán giữa Brentford vs Everton được dự báo diễn ra cân bằng khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi nhưng thiếu chân sút quan trọng. Everton đang đạt phong độ cao và sở hữu nhiều phương án tấn công hiệu quả, đủ khả năng nối dài chuỗi chiến thắng.