Cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam vs U17 New Zealand mang đến màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc tại FIFA U17 World Cup 2026. Ba lần rơi vào thế bất lợi, đoàn quân Cristiano Roland đều tìm được bàn gỡ để giành điểm số đầu tiên. Trong những diễn biến được phân tích trên website 8xbet, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam gây ấn tượng bởi tinh thần chiến đấu và những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Màn rượt đuổi nghẹt thở tại sân chơi World Cup

Trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand khởi đầu không thuận lợi đối với đại diện Đông Nam Á. Sức ép liên tục từ đối phương khiến các cầu thủ áo đỏ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và duy trì cự ly đội hình. Bàn thua ở phút 19 càng đặt thầy trò Cristiano Roland vào tình thế phải thay đổi cách tiếp cận.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam từng bước lấy lại nhịp độ và tạo ra những pha đáp trả chất lượng. Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang lần lượt ghi bàn, giúp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand khép lại với tỷ số 3-3. Kết quả này mang đến điểm số đầu tiên cho đội bóng áo đỏ, đồng thời tiếp thêm sự tự tin tại sân chơi quốc tế.

5 điểm nhấn đáng chú ý trong trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Diễn biến vừa qua để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, tinh thần và khả năng điều chỉnh chiến thuật.

Gặp khó khăn ở giai đoạn đầu trận đấu

Các cầu thủ Việt Nam chưa thực sự thoải mái khi đối phương chủ động pressing với cường độ cao. Những đường chuyền thiếu chính xác cùng khả năng di chuyển hỗ trợ chưa đồng bộ khiến đội hình xuất hiện khoảng trống. Phương án sử dụng bóng dài hướng về Nguyễn Lực bên cánh trái cũng chưa phát huy hiệu quả ngay lập tức.

Sau khi nhận bàn thua, đội bóng áo đỏ dần cải thiện khả năng luân chuyển bóng và tổ chức tấn công. Sự thay đổi này giúp trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand trở nên cân bằng hơn, dù đại diện Đông Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự.

Xuân Hòa trở thành điểm tựa trước khung thành

Hành lang phải của U17 Việt Nam liên tục bị đối phương khai thác, đặc biệt qua những pha đưa bóng vào của Nunez. Cầu thủ này có hai đường căng ngang dẫn đến bàn thắng và tiếp tục tạo cơ hội cho Clegg ở phút 46. May mắn đứng về phía Việt Nam khi bóng tìm đến cột dọc.

Trong trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, thủ môn Lý Xuân Hòa cũng để lại dấu ấn bằng pha cứu thua ở phút 39. Anh phản xạ chính xác trước cú dứt điểm của Woldegiorgis, giúp đội nhà tránh bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Khoảnh khắc ấy có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý toàn đội.

Nguyễn Lực và Đại Nhân tạo khác biệt

Nguyễn Lực là nhân tố nổi bật trên hàng công nhờ khả năng xử lý bóng linh hoạt. Sau những tình huống uy hiếp khung thành ở phút 27 và 34, anh ghi bàn gỡ hòa bằng cú đá phạt góc hẹp ở phút 49. Pha dứt điểm sệt khiến hàng phòng ngự đối phương không kịp phản ứng.

Đến phút 58, Nguyễn Lực tiếp tục kiến tạo để Đại Nhân khống chế bóng rồi ghi bàn san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra, giúp cuộc đối đầu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand bước vào giai đoạn giằng co. Đại Nhân cũng cho thấy bản lĩnh khi lập công sau cơ hội bỏ lỡ ở phút 31.

Tinh thần chiến đấu qua 3 lần bị dẫn trước

Mỗi khi Việt Nam tìm được bàn gỡ, New Zealand lại tạo ra sức ép bằng những tình huống tấn công nguy hiểm. Sau pha lập công của Woldegiorgis, đội trưởng Dyer tiếp tục đánh đầu ghi bàn ở phút 66. Những diễn biến ấy khiến đoàn quân Cristiano Roland phải liên tục đuổi theo tỷ số.

Thay vì chấp nhận thất bại, các cầu thủ áo đỏ vẫn duy trì quyết tâm và chủ động dâng cao. Bàn thắng ở phút bù giờ giúp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand trở thành minh chứng cho tinh thần thi đấu kiên cường của thế hệ cầu thủ trẻ.

Duy Khang tỏa sáng từ băng ghế dự bị

Được tung vào sân ở phút 57, Duy Khang mang đến thêm phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Đến phút 90+2, cầu thủ này lao người đánh đầu sau tình huống bóng bật ra từ một pha căng ngang. Cú dứt điểm đẹp mắt đưa tỷ số về 3-3 và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận.

Pha lập công của Duy Khang cũng phản ánh hiệu quả thay người của HLV Cristiano Roland. Quyết định tăng cường sức tấn công khi đang bị dẫn giúp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand kết thúc bằng một điểm quý giá cho đội bóng áo đỏ.

Bài học chuyên môn dành cho thầy trò Roland

Sau trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, khả năng chống pressing và bảo vệ hai hành lang vẫn là những vấn đề cần được cải thiện. Việc để đối phương liên tục khai thác cánh phải cho thấy hệ thống phòng ngự chưa đủ chắc chắn khi chịu sức ép. Các cầu thủ cần phối hợp bọc lót tốt hơn và hạn chế chuyền hỏng ở khu vực nguy hiểm.

Ở chiều tích cực, trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand cho thấy đội tuyển sở hữu những cá nhân có khả năng xoay chuyển tình thế. Sự chủ động của Nguyễn Lực, hiệu quả dứt điểm của Đại Nhân và khoảnh khắc tỏa sáng từ Duy Khang mang đến nhiều lựa chọn cho ban huấn luyện. Đây là nền tảng để HLV Roland tiếp tục hoàn thiện lối chơi trong những trận đấu tiếp theo.

Kết luận

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 New Zealand khép lại với tỷ số hoà 3-3, ghi nhận những nỗ lực đáng khích lệ của đoàn quân Cristiano Roland. Dù còn hạn chế trong tổ chức phòng ngự, đội bóng áo đỏ đã thể hiện bản lĩnh qua 3 lần san bằng cách biệt. Điểm số đầu tiên tại World Cup là động lực để các cầu thủ tiếp tục trưởng thành và hướng đến những màn trình diễn tốt hơn.